Экономика
Политическая ЭкспертизаПенсии в РФ с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсии неработающих пенсионеров выросли в России с 1 января 2020 года. Об этом информирует Пенсионный фонд России. Индексация страховых выплат неработающих пенсионеров составила 6,6% по сравнению с минувшим годом.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правдавчера в 23:39
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