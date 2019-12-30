Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПенсии в РФ с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсии неработающих пенсионеров выросли в России с 1 января 2020 года. Об этом информирует Пенсионный фонд России. Индексация страховых выплат неработающих пенсионеров составила 6,6% по сравнению с минувшим годом.
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Пенсии в России выросли на 6,6%

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Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

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