Общество

Газета.RuГазета.RuПенсии в России вырастут с 1 апреля

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Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии. Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
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