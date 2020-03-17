Общество
Газета.RuПенсии в России вырастут с 1 апреля
Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии. Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
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Общество
Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы.
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Происшествия
В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус
В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
Политика
Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Крым
В расписании российского президента Владимира Путина отмечен рабочий визит в Крым с 18 по 19 марта.
Общество
Минфин США оценил ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний
Ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, который привел к затяжному кризису отрасли и банкротствам ряда компаний, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Армия и оружие
Российские корабли назвали помехой для провокации в Черном море
Киберспорт
OG получила приглашение на благотворительный турнир по Dota 2
Charity Play по Dota 2. Также там выступят Natus Vincere, FURIA Esports и CR4ZY.
Общество
Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
Политика
Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Рады Мосийчука
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который обвиняется в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.
Авто
Volkswagen повысил цены на три бестселлера
Очередным производителем, который повысил цены на свои автомобили, стал немецкий бренд Volkswagen.
Общество
Институт Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Глава Института Коха отметил, что пандемия может длиться годами и что "мы исходим в данном случае из двух лет".
Общество
Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве
По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Музыка
Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
Общество
В Китае из-за коронавируса выросло число разводов
В Китае на фоне карантина из-за коронавирусной инфекции увеличилось число разводов, пишут СМИ.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.