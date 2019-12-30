Экономика
Чита.РуПенсии в России выросли на 6,6%
Российские пенсионеры с 1 января будут получать выплаты на 6,6% больше, чем в 2019 году, сообщает ТАСС. Повышение выплат коснётся почти 31 миллиона неработающих пенсионеров, в среднем они будут получать 16,4 тысячи рублей.
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Хоккей
Егор Соколов: «В финале нужно просто выходить и оставлять все силы»
Выиграли, вечером соберемся с ребятами, поговорим. В финале нужно просто выходить и оставлять все силы.
Шоу-бизнес
Волочкова: «Не устану поднимать ноги и в 60 лет»
Звезда посоветовала комментаторам следить в первую очередь за собой. Также балерина отметила, что не устанет поднимать ноги даже в 60 лет.
Единоборства
Шлеменко рассказал о возможном ходе боя Емельяненко с Исмаиловым
Александр Шлеменко, боец смешанного стиля (MMA), высказался о предстоящем бое Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко, передает РИА "Новости".
Хоккей
Хованов получил 10 минут штрафа за удар шведа в голову
Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов получил 10 минут штрафа за грубый прием против игрока сборной Швеции по ходу полуфинала МЧМ.
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Здоровье
Минздрав прокомментировал инцидент с помощью детям-отказникам в Чите
4 января ситуацию «МК в Чите» прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Здоровье
Беларусь сэкономила на прививках против гриппа $75,6 млн. Каким образом?
В 2019 году в Беларуси были привиты против гриппа свыше 3,8 млн человек - то есть более 41% всего населения страны.
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Политика
В США ограничили экспорт технологий искусственного интеллекта
Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила экспорта некоторого программного обеспечения, используемого в сфере технологий искусственного интеллекта.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Происшествия
В Мытищах ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Главный внештатный специалист диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что есть колбасу можно, но нужно делать это в умеренном количестве.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Армия и оружие
Из-за кровавого провала спецназа США: Встревоженный Трамп выбрал 52 неожиданных цели для атаки Ирана
Цифра выбрана в честь кровавого провала спецназа «Дельта» и 52 американцев, которых элита ЦРУ не смогла вызволить в ходе операции по освобождению заложников в посольстве США во время иранской революции в 1979 году.
Армия и оружие
Российские военные за год обнаружили более 70 ракетных пусков
Космические войска России за 2019 год обнаружили более 70 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, говорится в сообщении Минобороны.
Общество
В «Нафтогазе» заявили, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Напомним, 31 декабря был подписан пакет соглашений и контрактов, предусматривающий транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
Общество
Елизавета II показала будущих правителей Великобритании
В начале 2020 года королева решила опубликовать новый снимок, на котором ее запечатлели с наследниками и будущими правителями Великобритании.
Политика
Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в ближневосточном регионе».
Культура
Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм
Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Происшествия
Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода
На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.