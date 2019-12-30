Экономика

ЯмалPROЯмалPROВ России с 1 января на 6,6% выросли пенсии

В России с 1 января 2020 года на 6,6% проиндексированы пенсии по старости, сообщает Пенсионный фонд РФ. Средний размер страховой пенсии вырос с 15,4 тыс. руб. до 16,4 тыс. руб. Ожидается, что повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
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В России увеличился размер страховых пенсий

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Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
RT на русском 10:52
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В Иране назвали убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США

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Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
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Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru 11:43
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Военные Турции убили в Ираке двоюродного брата лидера РПК

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Зрителям представят оригинальную версию «Новых мутантов»

Создатели основанного на комиксах фильма "Новые мутанты" намерены представить в прокате оригинальную версию, без изменений, которые могли быть внесены в результате дополнительных съемок.
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Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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В Северной Осетии построят первый завод по переработке молока

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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
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Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
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В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер

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Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
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«Интер» ведет переговоры по Эриксену

По информации итальянских медиа, «Интер» связался с представителями полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
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Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
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Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

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