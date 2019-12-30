Экономика
ЯмалPROВ России с 1 января на 6,6% выросли пенсии
В России с 1 января 2020 года на 6,6% проиндексированы пенсии по старости, сообщает Пенсионный фонд РФ. Средний размер страховой пенсии вырос с 15,4 тыс. руб. до 16,4 тыс. руб. Ожидается, что повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
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С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Комсомольская правда01 января в 09:47
Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту
ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
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Генсек ООН провел беседу с постпредом США после убийства Сулеймани
Генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с постпредом США при организации Келли Крафт после американского удара по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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Новые Dacia Duster, Logan и Sandero не станут гибридами
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
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Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
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Жертвой турецких военных стал глава разведки повстанцев Метин Арслан. Он был убит на территории Ирака.
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Зрителям представят оригинальную версию «Новых мутантов»
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Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
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Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
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BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
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Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
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В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер
Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
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«Интер» ведет переговоры по Эриксену
По информации итальянских медиа, «Интер» связался с представителями полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
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Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль
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