Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.

Пенсии в России повысили на 6,6%

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