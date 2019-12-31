Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%

Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января

URA.Ru31.12.19 в 23:20

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Комсомольская правда31.12.19 в 23:39

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газетавчера в 00:00

С 2020 года россиян ждут прибавки к пенсиям и заработным платам

Live2430.12.19 в 17:38

Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту

ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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Российская газета 03:30
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Жириновский предсказал убийства американцев

МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.
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Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

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Слуцкий предположил, что ситуация в Ираке может стать темой для обсуждения в Совбезе ООН

Ситуация с ударами США по объектам в Сирии и Ираке могла бы стать темой для обсуждения в Совете безопасности ООН.
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Происшествия

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В третьем периоде было немало удалений как с одной, так и с другой стороны, но счет остался неизменным – 3:1, команда Валерия Брагина выходит в полуфинал мирового первенства.
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В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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