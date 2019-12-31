Экономика
КоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%
Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правда31.12.19 в 23:39
Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту
ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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