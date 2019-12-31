Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Хоккей
Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ
Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Технологии
Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Хоккей
Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»
Армия и оружие
В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
Политика
Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
В рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Баскетбол
46 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Орлеаном»
"Лос-Анджелес Лейкерс", возглавляющий таблицу Западной конференции одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА над "Нью-Орлеан Пеликанс" - 123:113.
Происшествия
При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Политика
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Армия и оружие
Военные ЗВО получат в 2020 году партию «Панцирей-С»
Экономика
«Дочка» ВЭБа может прекратить банковскую деятельность на Украине
В повестку внеочередного собрания акционеров Проминвестбанка, назначенного на 6 февраля, внесен вопрос о «прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица».
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Политика
Украина, санкции, выборы в США и суд по MH17
Начало судебного процесса по MH17 В марте в суде в Гааге начнется процесс по делу о крушении пассажирского Boeing рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Общество
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.