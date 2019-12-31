Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город24вчера в 15:59

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
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Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

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Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X

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По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
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Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
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Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

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Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

RT на русском вчера в 12:25
Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
РИА Новости вчера в 19:41
Политика

Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия 01:15
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Интерфакс 01:59
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости вчера в 03:30
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

В рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 00:47
Баскетбол

46 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Орлеаном»

"Лос-Анджелес Лейкерс", возглавляющий таблицу Западной конференции одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА над "Нью-Орлеан Пеликанс" - 123:113.
ProstoProSport 01:26
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»

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Происшествия

Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

RT на русском вчера в 20:33
Политика

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец вчера в 02:36
Армия и оружие

Военные ЗВО получат в 2020 году партию «Панцирей-С»

RT на русском вчера в 19:58
Экономика

«Дочка» ВЭБа может прекратить банковскую деятельность на Украине

В повестку внеочередного собрания акционеров Проминвестбанка, назначенного на 6 февраля, внесен вопрос о «прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица».
Ведомости вчера в 11:35
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СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
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Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости вчера в 02:53
Политика

Украина, санкции, выборы в США и суд по MH17

Начало судебного процесса по MH17 В марте в суде в Гааге начнется процесс по делу о крушении пассажирского Boeing рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.
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Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

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НТВ вчера в 14:48
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
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Шоу-бизнес

Ангелина Вовк искупалась в бассейне с мандаринами

iReactor 02:20
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