В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии. Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

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