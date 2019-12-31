Экономика

Газета.RuГазета.RuПенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии. Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
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В России выросли страховые пенсии

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Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

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В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город2415:59

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает несправедливой критику в сторону «голубых огоньков».
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Российская газета 16:00
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Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
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Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Коммерсантъ 17:45
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Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
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Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

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Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
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Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

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Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
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Пассажирский самолёт из Тюмени совершил экстренную посадку в Перми

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«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста

Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
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Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
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В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
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Фильм «Вторжение» Бондарчука вышел в российский прокат

В кинотеатрах появился сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
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Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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Компьютеры и смартфоны подорожают из-за роста цен на флеш-память

Сетевые источники сообщили, что цены на флеш-память типа NAND вырастут на 40% в наступившем 2020 году.
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Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба

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В интернет-магазине МТС сегодня, 1 января, началась акция, позволяющая существенно сэкономить при покупке смартфонов китайской компании Xiaomi.
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Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в своем Telegram-канале.
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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
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