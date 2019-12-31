Экономика
Газета.RuПенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии. Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
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Хоккей
Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»
Политика
СМИ рассказали о реакции Трампа на скрытый от него звонок от Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и некоторых высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает несправедливой критику в сторону «голубых огоньков».
Хоккей
Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию
Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Политика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Кино
Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»
В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Политика
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter убийство в ходе ракетной атаки главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Футбол
«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста
Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Наука
Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров
Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
Культура
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Кино
Фильм «Вторжение» Бондарчука вышел в российский прокат
В кинотеатрах появился сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Гаджеты
Компьютеры и смартфоны подорожают из-за роста цен на флеш-память
Сетевые источники сообщили, что цены на флеш-память типа NAND вырастут на 40% в наступившем 2020 году.
Футбол
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба
Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Гаджеты
Распродажа: МТС резко снизила цены на лучшие смартфоны Xiaomi. Сэкономить можно до 10 тысяч рублей
В интернет-магазине МТС сегодня, 1 января, началась акция, позволяющая существенно сэкономить при покупке смартфонов китайской компании Xiaomi.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.