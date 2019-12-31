Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

С 1 января страховые пенсии в России выросли более, чем на шесть процентов. И в среднем по стране ее размер составил 16,4 тысячи рублей. По прогнозу главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, в 2022 году страховая пенсия в среднем может дойти до 18,3 тысячи рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газетавчера в 00:00

Что изменится в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:49

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Комсомольская правда01 января в 09:47

МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
РИА Новости 04:39
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
REGNUM 03:50
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

РИА Новости вчера в 18:17
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Кино

Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

Фильм Про 01 января в 04:15
Политика

СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
ТАСС 04:01
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Известия 31.12.19 в 08:57
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
RT на русском 04:32
Хоккей

Василевский совершил «сейв скорпиона» в матче НХЛ

РИА Новости 04:08
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Кино

В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»

С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
Вести Калининград 02:10
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Армия и оружие

На Урале и в Поволжье военные впервые получат С-400 «Триумф»

В Самарской и Свердловской областях военные впервые получат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
РЕН ТВ 05:19
Политика

Варшава увидела «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе

Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
РИА Новости 05:03
Авто

Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году

Дни24 05:32
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

РИА Новости вчера в 21:13
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё.
Известия 06:09
Спорт

FIS опасается инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей прокомментировал мнение, согласно которому финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис на многодневке «Тур де Ски» может быть очень опасным для спортсменов.
RT на русском 06:33
Футбол

Футболисты «Астон Виллы» Уэсли и Хитон выбыли до конца сезона

В сезоне-2019/20 Уэсли забил пять мячей в 21 матче АПЛ, Хитон провел 20 матчей.
Sport24.ru 05:21
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний

Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Актуальные Новости вчера в 07:56
Единоборства

Стала известна дата боя Магомеда Исмаилова с Емельяненко

Лезги газет 31.12.19 в 15:23
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия вчера в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное