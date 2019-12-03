Как сообщается на сайте ПФР, из документа следует, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6 процента. При этом подчеркивается, что индексация произойдет 1 января, на месяц раньше срока, определенного законом о страховых пенсиях.

Пенсии вырастут с 1 января, сообщили в ПФР

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