Экономика
Московский КомсомолецПенсии вырастут с 1 января, сообщили в ПФР
Как сообщается на сайте ПФР, из документа следует, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6 процента. При этом подчеркивается, что индексация произойдет 1 января, на месяц раньше срока, определенного законом о страховых пенсиях.
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Происшествия
Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД
Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Технологии
Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram
Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак спровоцировала слухи о своей второй беременности
Последний ролик на странице Ксении заставил многих предположить, что звезда ждет второго ребенка.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом
Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Культура
Никита Михалков отказался снимать Аллу Пугачеву в кино
Никита Михалков вновь отказал Алле Пугачевой в просьбе снять ее в кино.
Транспорт
ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Экономика
Представительство банка «Восточный» откроют в Южной Корее
Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов.
Политика
Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Политика
В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России
Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Происшествия
На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошёл пожар
В Альметьевском районе Татарстана произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино».
Политика
Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией
Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Политика
В Кремле дали комментарий на тему роста расходов НАТО на оборону
Решение стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) об увеличении расходов на оборону только является подтверждением обеспокоенности Кремля об экспансионистской деятельности данной организации.
Здоровье
Как по рукам можно определить рак легких, рассказали врачи
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Экономика
Х5 Retail проиграла ФНС спор на 1 млрд рублей из-за реструктуризации
Компания требовала признать недействительным доначисление налогов за 2014 год и штрафа в сумме 1,065 млрд рублей.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Шоу-бизнес
Актер Певцов назвал Познера «врагом России»
Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера «врагом России», который желает смерти российскому народу.
Политика
Киев продлил спецпошлины на российские товары до 31 декабря 2020 года
Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года в ответ на аналогичные действия РФ, сообщил в среду депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко.
Политика
Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
В понедельник Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется личным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за близких отношений с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным.
Происшествия
К членам Либертарианской партии пришли с обысками из-за дела Светова
Правоохранители пришли с обысками к председателю Либертарианской партии (ЛПР) Сергею Бойко, заместителю секретаря московского руководящего комитета партии Игорю Ефремову, политику и видеоблогеру Михаилу Светову и его бывшей девушке Анастасии Стародубовской, следует из сообщений в Telegram-канале ЛПР.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.