Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПенсии вырастут с 1 января, сообщили в ПФР

Как сообщается на сайте ПФР, из документа следует, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6 процента. При этом подчеркивается, что индексация произойдет 1 января, на месяц раньше срока, определенного законом о страховых пенсиях.
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Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04:15

Будет повышение

Российская газетавчера в 10:19

Пенсии вырастут с 1 января, сообщили в ПФР

Московский Комсомолец04:14

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

BFM.ru03:51

Кому ожидать индексации

Газета Кабардино-Балкарская правдавчера в 01:21

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

Онлайн Тамбов.рувчера в 09:37

Стало известно, на сколько вырастут пенсии с 1 января

9111.ru02:49
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Происшествия

Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Газета.Ru 05:02
Технологии

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Ведомости 03:02
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WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

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В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Культура

Никита Михалков отказался снимать Аллу Пугачеву в кино

Никита Михалков вновь отказал Алле Пугачевой в просьбе снять ее в кино.
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Транспорт

ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
VSE42.RU 02 декабря в 05:44
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Представительство банка «Восточный» откроют в Южной Корее

Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов.
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
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Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 04:03
Политика

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
RT на русском 03:03
Происшествия

На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошёл пожар

В Альметьевском районе Татарстана произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино».
RT на русском 03:45
Политика

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Коммерсантъ 04:23
Политика

В Кремле дали комментарий на тему роста расходов НАТО на оборону

Решение стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) об увеличении расходов на оборону только является подтверждением обеспокоенности Кремля об экспансионистской деятельности данной организации.
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Как по рукам можно определить рак легких, рассказали врачи

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В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
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Х5 Retail проиграла ФНС спор на 1 млрд рублей из-за реструктуризации

Компания требовала признать недействительным доначисление налогов за 2014 год и штрафа в сумме 1,065 млрд рублей.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Шоу-бизнес

Актер Певцов назвал Познера «врагом России»

Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера «врагом России», который желает смерти российскому народу.
REGNUM 05:08
Политика

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Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года в ответ на аналогичные действия РФ, сообщил в среду депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко.
РИА Новости 05:01
Политика

Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК

В понедельник Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется личным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за близких отношений с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным.
Эхо Москвы вчера в 17:05
Происшествия

К членам Либертарианской партии пришли с обысками из-за дела Светова

Правоохранители пришли с обысками к председателю Либертарианской партии (ЛПР) Сергею Бойко, заместителю секретаря московского руководящего комитета партии Игорю Ефремову, политику и видеоблогеру Михаилу Светову и его бывшей девушке Анастасии Стародубовской, следует из сообщений в Telegram-канале ЛПР.
Полит.ру 02:22
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В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
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Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ 02 декабря в 14:20
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РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
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