Экономика

Газета.RuГазета.RuПенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии. Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
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В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газетавчера в 00:00

МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Что изменится в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:49

С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Комсомольская правда01 января в 09:47
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Политика

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани.
Вести.Ru 00:38
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Футбол

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Чемпионат 05:48
Хоккей

«Адмирал» не смог вовремя вылететь на матч КХЛ с «Авангардом»

Sport.ru вчера в 08:29
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 01 января в 04:39
Происшествия

Во Владивостоке неизвестный хулиган проколол колеса авто скорой помощи

RuNews24.ru 06:23
Хоккей

Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией

Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
News.ru вчера в 19:37
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленкo написал прощальное письмо послe почти двухлетней борьбы с раком желудка.
Известия вчера в 15:02
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Политика

«Шаг вне правовых рамок». МИД об убийстве США генерала Сулеймани

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что после операции США по ликвидации командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, по ее мнению, этот шаг американцев лежит "вне каких-либо правовых рамок".
Радио Sputnik 06:31
Происшествия

СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана

Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном.
РБК вчера в 03:39
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Политика

СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
ТАСС 04:01
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия

В Волгограде рецидивист порезал подвозившую его многодетную мать

Вести.Ru 04:35
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 05:18
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Футбол

Алиссон признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон был признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:31
Политика

Сотни тысяч иранцев вышли на улицы страны после убийства Сулеймани

Сотни тысяч иранцев вышли на улицы страны, чтобы выразить протест против преступной атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой был убит иранский генерал, командующий «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.
Rusvesna.su 06:18
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК вчера в 13:32
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Авто

Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
АвтоВзгляд 00:30
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

РИА Новости вчера в 21:13
Общество

ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права

Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Российская газета вчера в 08:39
Кино

Экранизация шутера Uncharted снова лишилась режиссера

Газета.Ru 31.12.19 в 07:25
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