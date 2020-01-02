Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

С 1 января страховые пенсии в России выросли более, чем на шесть процентов. И в среднем по стране ее размер составил 16,4 тысячи рублей. По прогнозу главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, в 2022 году страховая пенсия в среднем может дойти до 18,3 тысячи рублей, передает ТАСС.
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