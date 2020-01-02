Экономика
Российская газетаПенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента
С 1 января страховые пенсии в России выросли более, чем на шесть процентов. И в среднем по стране ее размер составил 16,4 тысячи рублей. По прогнозу главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, в 2022 году страховая пенсия в среднем может дойти до 18,3 тысячи рублей, передает ТАСС.
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Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на две базы в Ираке
Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
В «Нафтогазе» заявили, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Напомним, 31 декабря был подписан пакет соглашений и контрактов, предусматривающий транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Хоккей
Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020
В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
Политика
Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов
Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
Армия и оружие
В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Хоккей
«Говорили, этот парень ничего не выиграет». Овечкин вспомнил, как стал капитаном команды
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Общество
Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека
Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека.
Общество
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Авто
Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Авто
Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed
В России в Калининграде вот-вот начнется производство нового кроссовера KIA XCeed.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, производство нового кроссовера KIA XCeed начнется в Калининграде на заводе "Автотор" с 20 января текущего года.