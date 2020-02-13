Экономика
NewsMiass.ruПенсионерам Миасса рассказали о федеральной социальной доплате
В нынешнем году для Миасса прожиточный минимум пенсионера равен 8691 рублю. Важно помнить, что право и размер социальной доплаты к пенсии определяются не только на основе выплат по линии Пенсионного фонда, а с учётом мер поддержки по линии социальной защиты.
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Мне проиндексировали пенсию, и на эту же сумму уменьшили социальную доплату. Правомерно ли это?
Галерея Чижова13 февраля в 04:15
Пенсионерам, постоянно проживающим за границей, ФСД к пенсии не выплачивается
Новости Центрального района Санкт-Петербургавчера в 03:19
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