Экономика

NewsMiass.ruNewsMiass.ruПенсионерам Миасса рассказали о федеральной социальной доплате

В нынешнем году для Миасса прожиточный минимум пенсионера равен 8691 рублю. Важно помнить, что право и размер социальной доплаты к пенсии определяются не только на основе выплат по линии Пенсионного фонда, а с учётом мер поддержки по линии социальной защиты.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году

REGNUM12 февраля в 22:25

Кому и сколько: социальные доплаты к пенсиям в Москве на 2020 год

Гарантвчера в 10:40

Пенсионерам Миасса рассказали о федеральной социальной доплате

NewsMiass.ru12 февраля в 23:20

Личный прием в Доме Москвы…

Слава Севастополя13 февраля в 04:00

Мне проиндексировали пенсию, и на эту же сумму уменьшили социальную доплату. Правомерно ли это?

Галерея Чижова13 февраля в 04:15

Пенсионерам, постоянно проживающим за границей, ФСД к пенсии не выплачивается

Новости Центрального района Санкт-Петербургавчера в 03:19

Региональная социальная доплата к пенсии

Пульс Ивантеевкивчера в 02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском вчера в 05:07
Культура

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики

Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Ревизор.ру вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 13 февраля в 05:54
Армия и оружие

Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров

Новейший ударный вертолет России Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету, максимальная дальность применения которой составит 100 километров.
Военное дело 00:32
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Avia.pro вчера в 11:05
Футбол

Валуев о Кокорине: на двух стульях одной задницей не усидишь

В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что провел с Кокориным переговоры, в результате которых стороны договорились, что весеннюю часть сезона форвард проведет в "Сочи".
РИА Новости вчера в 10:22
Политика

Филиппины расторгают военный договор с США

Глава Пентагона Марк Эспер 12 февраля подтвердил, что Соединенные Штаты получили уведомление Филиппин о предстоящем расторжении военного договора.
МонаВиста 12 февраля в 11:32
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv вчера в 03:35
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru 12 февраля в 15:25
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Интернет

Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам

Компания Google удалила из Google Play 98% приложений, которые имели доступ к звонкам и сообщениям пользователя.
Shraibikus News вчера в 08:27
Гаджеты

Названы автоматические функции на смартфонах, которые лучше отключить

Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
Дни24 13 февраля в 05:23
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета вчера в 12:18
Спорт

Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й

Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
Спорт-Экспресс вчера в 19:15
Хоккей

Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

Vprognoze.ru вчера в 03:23
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Политика

Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат

РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие

Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета

Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Sputnik Абхазия вчера в 11:23
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости вчера в 12:25
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Lenta.ru 00:24
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Футбол

Бывший игрок «Зенита» заключил контракт с казахстанским клубом

Бывший игрок петербургского "Зенита" Владислав Сиротов заключил контракт с казахстанским клубом "Каспий".
Газета.Ru 00:47
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Политика

День голосования по конституции станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
ФАН 13 февраля в 08:03
Автоспорт

Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли

Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное