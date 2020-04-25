Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять во дворе и около дома, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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