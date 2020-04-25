Общество
КоммерсантъПенсионерам предложили разрешить прогулки
Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять во дворе и около дома, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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с чего всё началось
Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.РИА Новостивчера в 09:41
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В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
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Врачи рассказали об опасности чая во время пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa 01:26
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В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 7170 случаев коронавируса, 187 летальных, 504 пациента выздоровели.
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал большое количество слухов и повышенный интерес к здоровью лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета 24 апреля в 09:45
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Общество
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Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
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В Неваде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в долине Гошут в штате Невада, сообщает местное издание Elko Daily.
РИА Новости вчера в 20:02
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Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
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Орловское информбюро вчера в 06:08
Наука
Изучена связь старения с накоплением мутаций
Во время новой работы команде исследователей удалось изучить влияние на процесс старения очень редких мутаций, которые приводят к формированию стоп-сигналов внутри генов и образованию укороченных форм белков.
Goroday.ru 24 апреля в 08:56
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа
Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Здоровье
Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
Армия и оружие
ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
Газета.Ru 01:50
Происшествия
Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
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Газета.Ru 02:23
Единоборства
Президент UFC рассказал, когда вернется Хабиб
По словам главы американского промоушена, дагестанский чемпион организации в легком весе сойдётся с победителем поединка Гэтжи – Фергюсон.
Лезги газет вчера в 15:51
Общество
Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Урал-пресс-информ 02:03
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
Брачный контракт до сих пор воспринимается в России как нечто странное, хотя на Западе звезды активно защищают себя и свои накопления.
StarHit.ru вчера в 10:35
Общество
Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве
В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом
Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор вчера в 08:00
Финансы
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Российская газета 23 апреля в 03:52
Происшествия
На Алтае четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 21:42
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией
Махачкалинские известия вчера в 13:41
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34