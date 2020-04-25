Общество

КоммерсантъКоммерсантъПенсионерам предложили разрешить прогулки

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять во дворе и около дома, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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В Совфеде предложили ввести прогулки по графику для пенсионеров

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«Пожилые и этого лишены»: В Совфеде предложили разрешить прогулки для пенсионеров, но по очереди

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В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

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В Совфеде предложили пенсионерам гулять на улице по очереди

News.ruвчера в 09:56

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Комсомольская правдавчера в 10:37
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Происшествия

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Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
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Общество

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Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

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Шоу-бизнес

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Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

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В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
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Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Брачный контракт до сих пор воспринимается в России как нечто странное, хотя на Западе звезды активно защищают себя и свои накопления.
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В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
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