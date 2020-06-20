Коронавирус
Российская газетаПенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Еще одно условие - работающий пенсионер не отправлен в отпуск. Такие граждане смогут продлить электронные больничные. Конкретнее, им оформят новый больничный сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в их регионе.
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с чего всё началось
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные», - говорится в пояснительной записке.ТК Звезда03:05
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Работающие пенсионеры на самоизоляции смогут продлить электронные больничные
Парламентская газета02:42
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США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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ТАСС 03:27
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Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Футбол
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
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