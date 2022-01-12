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Пенсионерам в РФ введут повышенный процент индексации пенсий в 2023 году по решению Путина

В России в 2023 году могут ввести процент повышения пенсий.
ИА SM-News
Остальным пожилым людям на пенсии выдадут уже обновленные выплаты.
Вечерний курьер
Юрист подчеркнула, что выплаты могут вырасти после решения Путина о повышении МРОТ и прожиточного минимума не на 2,5%, а на 8,6%. Ранее ИА SM-News сообщало, что в 2022 году в России две категории граждан получат выплату в размере 5 тысяч рублей.
ИА SM-News
В итоге ставку индексации решено повысить до 8,6%. Ожидается, что пенсионерам, которые уже получили выплаты в январе, вскоре начислят доплату до нужного показателям.
Gazeta.SPb

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