Юрист подчеркнула, что выплаты могут вырасти после решения Путина о повышении МРОТ и прожиточного минимума не на 2,5%, а на 8,6%. Ранее ИА SM-News сообщало, что в 2022 году в России две категории граждан получат выплату в размере 5 тысяч рублей.