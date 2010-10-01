Экономика

Наш Красноярский крайНаш Красноярский крайПенсионеров на время защитят от взысканий по долгам

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пожилых людей в период пандемии. Для их поддержки предлагается установить мораторий на действия судебных приставов.
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Пенсионерам и бизнесменам может стать доступна отсрочка платежей по долгам

ГТРК Псковвчера в 12:08

Орловские предприниматели и пенсионеры смогут отсрочить выплату долгов

ОрёлТаймс07:00

Пенсионеры и предприниматели получат отсрочку по кредитным платежам из-за COVID-19

Прецедент-Новосибирск00:44

Законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров принят в первом чтении

РИА Биробиджан18:30

Утреннее чтиво: отсрочка платежей, заморозка тарифов, приз за голос, открытый Краснодар

Общественное мнение12 июня в 01:00

Пенсионеров на время защитят от взысканий по долгам

Наш Красноярский край11 июня в 20:09

Пенсионерам дадут фору на 1 млн рублей и 2 года

Инвест-Форсайт11 июня в 18:24
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Общество

Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей

Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
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Происшествия

В Якутске спасатели вызволили ребенка, застрявшего в проёме лестницы

С помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента якутские спасатели вызволили ребенка, застрявшего в проёме металлической лестницы.
ИА ЯСИА 20:39
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Общество

Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов

Венецианцы больше не хотят видеть в городе туристов, в связи с чем в городе начались акции протеста.
News.ru 08:03
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия вчера в 11:42
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
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Теннис

Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл первый матч после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Чемпионат вчера в 11:45
Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт 16:57
Шоу-бизнес

Любовь Успенская пообещала создать петицию в защиту Ефремова

Вечерняя Москва вчера в 18:38
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Происшествия

В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты

РИА Новости 13:59
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
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Политика

Солодов подался в губернаторы Камчатки

Как сообщалось ранее, выборы губернатора Камчатского края состоятся 13 сентября. Период выдвижения кандидатов продлится до 4 июля.
Камчатка-Информ вчера в 21:07
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Здоровье

Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги

Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
Ведомости 16:59
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Общество

В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями

Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
Известия 18:33
1
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Происшествия

В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204

В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
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Общество

Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю

Шведский врач-диетолог Фредерик Паулун назвал простой способ, который всего за одну неделю позволит избавиться от пристрастия к сладкому.
Свободная Пресса 12 июня в 05:41
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Космос

Источник назвал сроки нового пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру

Запуски ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновятся 17 октября, сообщает в понедельник, 15 июня, «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Известия 20:21
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

Жителям и гостям Сахалинской области напоминают правила пограничного режима

Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о необходимости соблюдения требований правил пограничного режима, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сахалин.Инфо 20:46
Армия и оружие

Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР

Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru 17:18
Армия и оружие

В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2»

В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
РИА Новости 20:07
Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
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