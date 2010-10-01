Экономика
Наш Красноярский крайПенсионеров на время защитят от взысканий по долгам
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пожилых людей в период пандемии. Для их поддержки предлагается установить мораторий на действия судебных приставов.
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Пенсионеры и предприниматели получат отсрочку по кредитным платежам из-за COVID-19
Прецедент-Новосибирск00:44
Утреннее чтиво: отсрочка платежей, заморозка тарифов, приз за голос, открытый Краснодар
Общественное мнение12 июня в 01:00
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Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Происшествия
В Якутске спасатели вызволили ребенка, застрявшего в проёме лестницы
С помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента якутские спасатели вызволили ребенка, застрявшего в проёме металлической лестницы.
ИА ЯСИА 20:39
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Общество
Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
Венецианцы больше не хотят видеть в городе туристов, в связи с чем в городе начались акции протеста.
News.ru 08:03
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия вчера в 11:42
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Теннис
Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл первый матч после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Чемпионат вчера в 11:45
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт 16:57
Шоу-бизнес
Любовь Успенская пообещала создать петицию в защиту Ефремова
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
Политика
Солодов подался в губернаторы Камчатки
Как сообщалось ранее, выборы губернатора Камчатского края состоятся 13 сентября. Период выдвижения кандидатов продлится до 4 июля.
Камчатка-Информ вчера в 21:07
Здоровье
Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги
Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
Ведомости 16:59
Общество
В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями
Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
Известия 18:33
Происшествия
В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204
В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Шведский врач-диетолог Фредерик Паулун назвал простой способ, который всего за одну неделю позволит избавиться от пристрастия к сладкому.
Свободная Пресса 12 июня в 05:41
Космос
Источник назвал сроки нового пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру
Запуски ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновятся 17 октября, сообщает в понедельник, 15 июня, «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Известия 20:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Жителям и гостям Сахалинской области напоминают правила пограничного режима
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о необходимости соблюдения требований правил пограничного режима, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сахалин.Инфо 20:46
Армия и оружие
Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР
Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru 17:18
Армия и оружие
В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
РИА Новости 20:07
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02