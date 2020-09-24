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ГТРК Чувашия
ГТРК Чувашия

Пенсионеры Чувашии с октября перейдут на карты «Мир»

В ведомстве уточняют, для тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу на сберкнижку ничего не меняется. Они будут получать пенсию по той же схеме, что и раньше.В источнике
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Сиб.фм

Получателям каких пособий не потребуется карта «Мир»

Сиб.фмвчера в 08:00
REGNUM

С 1 октября в РФ для получения соцвыплат нужны карты «МИР»

REGNUM23 сентября в 08:42
Толк

Пособия по-новому: с 1 октября соцвыплаты переводят только на карту «Мир»

Толк22 сентября в 20:28
Комиинформ

С 1 октября материнские пособия из Фонда соцстраха будут зачисляться только на карту «Мир»

Комиинформ23 сентября в 07:04
ТВК

Пенсии и другие соцвыплаты будут зачислять красноярцам только на карту «Мир»

ТВК23 сентября в 01:46
Тайшет24

С 1 октября в Иркутской области пенсии и другие соцвыплаты будут перечисляться только на карты «МИР»

Тайшет2422 сентября в 21:02
Татар-информ

С октября пенсии и соцвыплаты будут перечислять на карты «Мир»

Татар-информ23 сентября в 08:32

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему оппоненту кандидату от Демократической партии Джо Байдену в случае проигрыша на президентских выборах 3 ноября.
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
Страна Советов on-line05:40
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Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
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Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
РБК02:00
46

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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