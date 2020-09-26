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Evo-rus.com
Evo-rus.com 

В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир»

Получатели денежных средств по почте или на сберегательную книжку могут продолжить получение выплат этим же способом.В источнике
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Татар-информ

С октября пенсии и соцвыплаты будут перечислять на карты «Мир»

Татар-информ23 сентября в 08:32
Аргументы и Факты

В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир»

Аргументы и Факты24 сентября в 04:55
Российская газета

В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «МИР»

Российская газета23 сентября в 20:00
REGNUM

С 1 октября в РФ для получения соцвыплат нужны карты «МИР»

REGNUM23 сентября в 08:42
Сиб.фм

Получателям каких пособий не потребуется карта «Мир»

Сиб.фмвчера в 08:00
ТВК

Пенсии и другие соцвыплаты будут зачислять красноярцам только на карту «Мир»

ТВК23 сентября в 01:46
Толк

Пособия по-новому: с 1 октября соцвыплаты переводят только на карту «Мир»

Толк22 сентября в 20:28

Титул Мисс Подмосковье получила десятиклассница из Серпухова

Журналисты отмечают, что специальный приз «Мисс талант Подмосковья» присудило жюри десятикласснице Дарье Шавриной, которая известна как победитель всероссийских и международных певческих конкурсов и классическая вокалистка.
Сегодня.ру06:34
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Минпросвещения России утвердило федеральный перечень учебников

Минпросвещения России обновило федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных для использования в аккредитованных школах и колледжах страны, сообщается на Telegram-канале ведомства «Большая перемена».
Коммерсантъ06:28

Художник Вася Ложкин открыл галерею картин в Петербурге

Набережная канала Грибоедова 15 Открытие в 17 часов Публикация от Вася Ложкин — Артист (@vasya_lozhkin) 24 Сен 2020 в 2:41 PDT Автор уточнил, что для персонального дебюта в Санкт-Петербурге он создал новую серию работ под названием «Культурный Кот Петербурга».
АБНвчера в 13:29
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