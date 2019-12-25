Экономика
Весть (Калужская область)Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии
С 1 января 2020 страховые пенсии будут переиндексированы. 213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
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Пресс-конференция в Перми управляющего отделением ПФР по региону Станислава Аврончука
Интерфакс - Россия23 декабря в 01:00
В ПФР рассказали, как и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
Алтайская правда23 декабря в 03:21
Кому и насколько: кто может рассчитывать на прибавку к пенсии с 1 января 2020 года
Live2423 декабря в 04:36
Прибавка. Кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
Аргументы и Факты - Алтай22 декабря в 23:00
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