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Пенсионеры РФ получат по 10 тыс. рублей при определённом условии

По 10 тысяч рублей будут выдавать пожилым гражданам, которые оформят особый статус.
Primpress.ru
Государство единоразово выплатит всем самозанятым пенсионерам по 10 000 рублей.
Общественная служба новостей
Пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что повышение выплат может быть осуществлено дважды.
Общественная служба новостей
Тем пенсионерам, кто оформит статус самозанятого в ближайшее время, все бонусы станут доступны уже в июне.
Primpress.ru

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Пенсионеры РФ получат по 10 тыс. рублей при определённом условии
REGNUM19:47
Все пенсионеры России получат новую выплату 10 000 рублей в июне
Общественная служба новостей18:42
Всех пожилых граждан из РФ обрадовали новой выплатой 10 тыс. рублей в июне 2022 года
NVL18:06
По 10 000 рублей отдельно от пенсии в июне. В России обрадовали всех пенсионеров
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