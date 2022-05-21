REGNUMПенсионеры РФ получат по 10 тыс. рублей при определённом условииПо 10 тысяч рублей будут выдавать пожилым гражданам, которые оформят особый статус.Primpress.ruГосударство единоразово выплатит всем самозанятым пенсионерам по 10 000 рублей.Общественная служба новостейПенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что повышение выплат может быть осуществлено дважды.Общественная служба новостейТем пенсионерам, кто оформит статус самозанятого в ближайшее время, все бонусы станут доступны уже в июне.Primpress.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMPrimpress.ruПодробнее о событииПенсионеры РФ получат по 10 тыс. рублей при определённом условииREGNUM19:47Все пенсионеры России получат новую выплату 10 000 рублей в июнеОбщественная служба новостей18:42Всех пожилых граждан из РФ обрадовали новой выплатой 10 тыс. рублей в июне 2022 годаNVL18:06По 10 000 рублей отдельно от пенсии в июне. В России обрадовали всех пенсионеровPrimpress.ru17:30Показать ещёОценить17Поделиться