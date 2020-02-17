Экономика

Народные новостиНародные новостиПенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир". Об этом информирует издание "Невские новости". Они пояснили, что такое условие выдвинули не банки, а об этом гласит федеральный закон.
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с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает
 Primpress со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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