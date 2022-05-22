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Пенсионеры получат 10 тыс. руб. при оформлении самозанятости

Россиянам в случае регистрации в качестве самозанятого предоставляется бонус (налоговый вычет) в размере 10 тысяч рублей.
ПРАЙМ
Дело в том, что пенсионер, зарегистрированный в качестве самозанятого, не считается трудоустроенным, поскольку доходы самозанятых не облагаются пенсионными взносами.
РБК
Значит, самозанятые пенсионеры смогут получить и пенсию (в объеме неработающего пенсионера), и бонус в 10 тысяч рублей.
ПРАЙМ
В феврале заместитель начальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Дмитрий Акунов рассказывал, что число самозанятых россиян превысило 4,2 млн человек.
РБК

Подробнее о событии

Пенсионеры могут получить бонус в 10 тысяч рублей при оформлении самозанятости
Парламентская газета06:56
Пенсионеры получат 10 тысяч рублей при оформлении самозанятости
Российская газета06:17
Пенсионеры получат 10 тысяч рублей при оформлении самозанятости
ПРАЙМ05:10
РБК: пенсионеры могут получить бонус 10 тысяч рублей при оформлении самозанятости
RT на русском05:59
Российским пенсионерам рассказали, как получить дополнительные 10 тысяч рублей
ТК Звезда05:45
В налоговой россиянам назвали легкий способ получить 10000 рублей
URA.Ru06:06
Пенсионеры получат 10 тыс. руб. при оформлении самозанятости
РБК05:00

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