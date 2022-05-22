РБКПенсионеры получат 10 тыс. руб. при оформлении самозанятостиРоссиянам в случае регистрации в качестве самозанятого предоставляется бонус (налоговый вычет) в размере 10 тысяч рублей.ПРАЙМДело в том, что пенсионер, зарегистрированный в качестве самозанятого, не считается трудоустроенным, поскольку доходы самозанятых не облагаются пенсионными взносами.РБКЗначит, самозанятые пенсионеры смогут получить и пенсию (в объеме неработающего пенсионера), и бонус в 10 тысяч рублей.ПРАЙМВ феврале заместитель начальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Дмитрий Акунов рассказывал, что число самозанятых россиян превысило 4,2 млн человек.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаМаленькая СызраньРамблерТК ЗвездаРоссийская газетаПетрозаводск говоритИА Красная ВеснаКубань 24RT на русскомПодробнее о событииПенсионеры могут получить бонус в 10 тысяч рублей при оформлении самозанятостиПарламентская газета06:56Пенсионеры получат 10 тысяч рублей при оформлении самозанятостиРоссийская газета06:17Пенсионеры получат 10 тысяч рублей при оформлении самозанятостиПРАЙМ05:10РБК: пенсионеры могут получить бонус 10 тысяч рублей при оформлении самозанятостиRT на русском05:59Российским пенсионерам рассказали, как получить дополнительные 10 тысяч рублейТК Звезда05:45В налоговой россиянам назвали легкий способ получить 10000 рублейURA.Ru06:06Пенсионеры получат 10 тыс. руб. при оформлении самозанятостиРБК05:00Показать ещёОценить69Поделиться