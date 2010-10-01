Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваПенсионеры получат надбавку к пенсии с 1 февраля

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Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов пообещал рост пенсий на 18% к 2022 году. По его словам, средняя выплата через два года составит 18 тысяч 290 рублей, приводит его слова «Российская газета».
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