Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году. Максимальное количество баллов, которое за год может быть причислено к пенсии - три. В 2020 году один балл оценивается в 93 рубля, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года

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