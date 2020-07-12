Экономика
БизбиПенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году. Максимальное количество баллов, которое за год может быть причислено к пенсии - три. В 2020 году один балл оценивается в 93 рубля, максимальная прибавка составит 279 рублей.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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Lenta.ru 06:14
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Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
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Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
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Политика
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«Ливерпуль» продлил контракт с Ловреном, которым интересуется «Зенит»
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Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
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