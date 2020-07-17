Новый вид помощи коснется пенсионеров, у которых имеются задолженности по кредитам. Теперь такие пожилые граждане получат возможность отсрочки по платежам до 2022 года. При этом льгота коснется исполнительных производств, которые будут возбуждены до 1 октября 2020 года.

Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу

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