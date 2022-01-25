Выяснилось, что с 1 февраля 2022 года многим российским пенсионерам придется заплатить новый налог, при этом до конца января все отечественные банки передадут информацию в налоговую по своим вкладчикам.
Власти США не пойдут на уступки России в вопросе безопасности в Европе, любые шаги должны происходить на взаимной основе, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
Инвестиционно безнадежных регионов нет, есть резервы для развития отраслей и повышения инвестиционной привлекательности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инвестиционном состоянии Чечни.