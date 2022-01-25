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Пенсионеры в РФ будут обязаны заплатить новый налог с 1 февраля 2022 года

Выяснилось, что с 1 февраля 2022 года многим российским пенсионерам придется заплатить новый налог, при этом до конца января все отечественные банки передадут информацию в налоговую по своим вкладчикам.
Ежедневные Новости Владивостока
Соответственно, заплатить придется тем, у кого имеется прибыль с различных депозитов.
Primpress.ru
Отмечается, что доходом, который подлежит налогообложению, будут признаваться проценты, которые были получены по вкладам или по остаткам на счетах в банках.
Primpress.ru
Облагаться налогом будут только определённые суммы, которые рассчитываются, как умножение одного миллиона рублей на ключевую ставку ЦБ на 1 января прошлого года.
Deita.ru

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Для пенсионеров ввели новый налог с 1 февраля
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Должны будут заплатить. Для пенсионеров вводится новый налог с 1 февраля
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