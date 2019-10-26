В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

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