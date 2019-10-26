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РБКПенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв
В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.
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Два человека пострадали от взрыва сейфа в квартире в Новокузнецке
Комсомольская правда - Кемерово05:16
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