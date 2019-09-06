Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).

с чего всё началось

Собранная статистика показала, что наибольшая доля рискованных вкладов приходится на пенсионеров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АСВ. АСВ провело анализ на основании данных реестров обязательств перед вкладчиками 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года.

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