Общество
Новый ДеньПенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России
96% компаний не стали больше нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.
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Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Футбол
Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте
Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Происшествия
Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили
26 ноября стало известно, что Владислав и Сизых спасли девятилетнюю девочку от изнасилования.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед — как «слуге народа»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд преподнесла своему гостю и коллеге из Украины Владимиру Зеленскому велосипед.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Армия и оружие
В США увидели в таинственной российской ракете оружие для Су-57
Военные эксперты американского журнала The Drive уверены, что новая ракета является «секретным оружием» Су-57.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Политика
В Чехии завели уголовные дела на руководителей ЧССР
Правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала и главу чехословацкого МВД Вратислава Вайнера, передает «Чешское радио» со ссылкой на официального представителя прокуратуры республики Яна Лелека.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20
Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.
Происшествия
В Крыму двое детей умерли после отравления неизвестным веществом
На момент прибытия «скорой помощи» младенец скончался, двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали.
Политика
Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже
"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
Общество
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из РФ
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в подземные хранилища, если не будет заключен соответствующий контракт между странами, сообщает ТАСС.
Армия и оружие