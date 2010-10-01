96% компаний не стали больше нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.

Пенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

Политика США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Экономика Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.

Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Политика В Чехии завели уголовные дела на руководителей ЧССР Правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала и главу чехословацкого МВД Вратислава Вайнера, передает «Чешское радио» со ссылкой на официального представителя прокуратуры республики Яна Лелека.

Спорт МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне "Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".

Происшествия Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20 Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.

Политика Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже "На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.