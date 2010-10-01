Общество

Новый ДеньНовый ДеньПенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

96% компаний не стали больше нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.
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Компаниям не хватает умелых рук

Коммерсантъвчера в 17:25

На рынке труда признали неэффективность повышения пенсионного возраста

URA.Ruвчера в 20:57

Пенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

Новый День00:58
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Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Футбол

Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте

Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 00:33
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили

26 ноября стало известно, что Владислав и Сизых спасли девятилетнюю девочку от изнасилования.
Lenta.ru 00:24
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Происшествия

На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

РБК 01:14
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед — как «слуге народа»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд преподнесла своему гостю и коллеге из Украины Владимиру Зеленскому велосипед.
Инфо24 вчера в 12:15
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости вчера в 20:04
Фигурное катание

Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
ТАСС Спорт вчера в 06:47
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

В США увидели в таинственной российской ракете оружие для Су-57

Военные эксперты американского журнала The Drive уверены, что новая ракета является «секретным оружием» Су-57.
Южный Федеральный вчера в 23:18
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Политика

В Чехии завели уголовные дела на руководителей ЧССР

Правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала и главу чехословацкого МВД Вратислава Вайнера, передает «Чешское радио» со ссылкой на официального представителя прокуратуры республики Яна Лелека.
REGNUM вчера в 20:47
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru вчера в 09:21
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Газета.Ru 00:53
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.
РБК вчера в 15:01
Происшествия

В Крыму двое детей умерли после отравления неизвестным веществом

На момент прибытия «скорой помощи» младенец скончался, двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали.
Говорит Москва вчера в 13:27
Политика

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Lenta.ru вчера в 17:10
Политика

«Нафтогаз» пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из РФ

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в подземные хранилища, если не будет заключен соответствующий контракт между странами, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 02:33
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
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