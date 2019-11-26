Общество

Новый ДеньНовый ДеньПенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

96% компаний не стали больше нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.
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с чего всё началось

Компаниям не хватает умелых рук

Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Компаниям не хватает умелых рук

Коммерсантъвчера в 17:25

На рынке труда признали неэффективность повышения пенсионного возраста

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Пенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

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Работодатели не хотят нанимать предпенсионеров даже при дефиците кадров

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Общество

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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

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Общество

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ТАСС 06:25
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Политика

Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Ранее в среду «Известия» со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
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Политика

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Россия передала Украине предложения по газу, но времени мало. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество

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Ugpressa.ru 25 ноября в 15:37
Наука

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На МКС починили сломанный туалет

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Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Honor представил новые смартфоны Honor V30 и V30 Pro

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Коммерсантъ вчера в 03:24
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Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

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Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ), об этом сообщается в официальном микроблоге лиги в твиттере.
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Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
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Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

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Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

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На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
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Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам

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