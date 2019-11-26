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с чего всё началось

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).

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