Общество

КоммерсантъКоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
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с чего всё началось

Компаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Компаниям не хватает умелых рук

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Песков заявил, что Путин и Зеленский не обсуждали пропавшие унитазы

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не обсуждали ситуацию с унитазами, якобы пропавшими с переданных Киеву кораблей.
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