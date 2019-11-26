Общество
КоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
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с чего всё началось
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.Коммерсантъвчера в 17:25
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«Ъ»: около 80% работодателей ожидают дефицита кадров на рынке труда
Будущее России. Национальные проекты03:14
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Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
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Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
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«Шахтер» отобрал очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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Происшествия
В Краснодаре осудили парней за похищение девушки для сожительства
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Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
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В кабинете одесского гинеколога установили камеру и продавали видео на порносайты
Сообщается, что речь идет о кадрах, снятых с начала 2018-ого по апрель 2019-ого года. Они попались на глаза одной из пациенток диспансера.
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В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
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Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Путин объявил название трассы «Москва — Санкт-Петербург»
Новая скоростная платная трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург» получила название «Нева».
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Всю свою жизнь Галина Польских посвятила кино.
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В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
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Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе 28 сессии ЗСК, в ряду приоритетов расходования средств бюджета: социальная сфера, на нее потратят более 200 млрд рублей.
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В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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За Китаем и США в рейтинге расположились Франция (267-е) и Япония (247-е), а замыкает пятерку Россия, у которой 242 диппредставительства по всему миру.
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Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора
Россельхознадзор не исключает возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора после обнаружения вредителя - мухи-горбатки - в партии бананов из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
Политика
Песков заявил, что Путин и Зеленский не обсуждали пропавшие унитазы
Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не обсуждали ситуацию с унитазами, якобы пропавшими с переданных Киеву кораблей.
Общество
В Петербурге начались пробки из-за приезда Путина
Политика
Глава МИД Турции прокомментировал начало испытаний С-400
В понедельник ВС Турции начали испытания радиолокационных систем С-400.
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На МКС из строя вышли все туалеты
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Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
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Видеоблогер BadComedian раскритиковал три российских фильма
Известно, что при бюджете более чем в 3,6 миллионов долларов сборы фильма в прокате составили менее миллиона долларов.
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Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
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В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
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Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
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В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.