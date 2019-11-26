Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.

с чего всё началось

96% компаний не стали больше нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.

Пенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

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