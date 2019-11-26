Общество
Новый ДеньПенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России
96% компаний не стали больше нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.Коммерсантъвчера в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ъ»: около 80% работодателей ожидают дефицита кадров на рынке труда
Будущее России. Национальные проекты03:14
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:36, Вашингтон
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС
Житель Ижевска пытался продать за рубеж информацию, которая касалась секретных разработок в военно-космической сфере.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Авто
Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения
Ещё год назад Lifan был одним из самых популярных китайских брендов на нашем рынке, однако после закрытия сборочного производства в Черкесске дилеры вынуждены распродавать запасы автомобилей.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Политика
Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире 5 декабря
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в 2019 году, сообщается на сайте правительства.
Происшествия
Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть
"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Павла Дурова вызвали в суд по делу о запуске криптовалюты
Главу компании Telegram Павла Дурова вызвали на допрос в суд по делу о запуске криптовалюты.
Происшествия
СКР начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане
После проверки будет решён вопрос о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Энергетика
Белоруссия заложила в бюджет прошлогоднюю цену на газ из России
Цена на газ в бюджет 2020 года заложена на уровне 2019 года, она составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал о предложении российскому правительству снизить цены на газ для Минска в 2020 году.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией
Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
Фигурное катание
Определен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию
Стал окончательно известен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию 2019 года, который состоится в Турине.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Общество
Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами
Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Происшествия
В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили скрытую камеру и продавали видео на порносайты
В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Транспорт
Сергей Собянин и Андрей Воробьев проехали по МЦД-1
Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проехали по первым Московским центральным диаметрам (МЦД-1).