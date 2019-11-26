Общество

Новый ДеньНовый ДеньПенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

96% компаний не стали больше нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.
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с чего всё началось

Компаниям не хватает умелых рук

Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Компаниям не хватает умелых рук

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РБК 03:46
Происшествия

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"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
ТАСС 03:37
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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Общество

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Происшествия

СКР начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

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Госдума: Apple признала Крым российским

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Известия вчера в 07:41
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Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
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Определен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию

Стал окончательно известен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию 2019 года, который состоится в Турине.
P1spb.ru вчера в 16:22
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
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Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

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Российская газета вчера в 02:59
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
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В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили скрытую камеру и продавали видео на порносайты

В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
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