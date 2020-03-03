Экономика

Газета.RuГазета.RuЭкономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА). Отмечается, что экономия была достигнута за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

РИА Новостивчера в 22:39

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известиявчера в 16:01

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 21:55

Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы

Lenta.ruвчера в 18:25

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАССвчера в 17:44

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ruвчера в 16:50

Эксперты заявили об экономии 21,5 млрд руб. из-за повышения пенсионного возраста

Коммерсантъвчера в 21:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Гаджеты

Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone

Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 21:34
Авто

Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года

Городовой вчера в 10:37
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

RT на русском 00:18
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Армия и оружие

Турция развернула в Сирии «рой дронов»

Lenta.ru вчера в 08:13
Происшествия

Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
РБК 00:30
Общество

Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова

Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 02:17
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Телеканал 360° вчера в 13:35
Общество

В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Lenta.ru 01 марта в 20:55
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета вчера в 22:05
Политика

Путин объяснил значение закона об иноагентах

Российский лидер отметил, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых государствах.
RT на русском 01:44
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Общество

Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 02:07
Политика

Путин почтил память погибших в Чечне псковских десантников

1 марта 2000 года 90 псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в сражение с 2 тысячами боевиков Хаттаба и Басаева на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.
Военное обозрение 01 марта в 09:05
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Piter.tv 01:28
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
Финансы

Биржевой курс евро достиг 75 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Банки.ру вчера в 09:06
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 01 марта в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное