По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА). Отмечается, что экономия была достигнута за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости.

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Общество Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Политика Путин объяснил значение закона об иноагентах Российский лидер отметил, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых государствах.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Политика Путин почтил память погибших в Чечне псковских десантников 1 марта 2000 года 90 псковских десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в сражение с 2 тысячами боевиков Хаттаба и Басаева на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Шоу-бизнес Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.