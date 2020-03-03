По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), в этом году на пенсиях может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что никаких изменений в пенсионную реформу не планируется.

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