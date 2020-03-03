Экономика
REGNUMПенсионная реформа уже сэкономила бюджету РФ 21,5 млрд рублей
Ранее аналитики предполагали, что изменения в пенсионном законодательстве позволят в 2020 году сэкономить порядка 9 млрд рублей. Однако, по оценке Национального рейтингового агентства (НРА), на которую ссылается газета «Известия», федеральный бюджет смог сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.Известиявчера в 17:11
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