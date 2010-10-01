Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
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с чего всё началось

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ20 июля в 17:52

Подробнее о событии

Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

News.ruвчера в 10:16

Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

Народные новостивчера в 06:47

Пенсионные фонды нашли способ лишить россиян единоразовых выплат

URA.Ru20 июля в 22:54

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Live24вчера в 01:44

Пенсионные фонды не хотят выплачивать единоразовые выплаты

ФедералПрессвчера в 00:05

Пенсионные фонды не хотят отдавать гражданам единовременные выплаты

Ореанда-Новостивчера в 02:48

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Коммерсантъ20 июля в 17:52
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Общество

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу до 31 июля

Напомним, по данным на 21 июля в Саратовской области зарегистрировано 8443 случаев коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 11:56
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
9,1K
Происшествия

Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
8
Музыка

Белоруссия победила на «Славянском базаре»

ИА InterMedia 20 июля в 06:32
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Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
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Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
363
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
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Путешествия

Каждый третий россиянин в этом году отправится в отпуск на автомобиле

Почти треть россиян планирует в этом году добираться в отпуск по России на автомобиле, это объясняется не только недоступностью полетов по многим направлениям, но и экономичностью и безопасностью на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто, которое есть у РИА Новости.
ПРАЙМ 00:00
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Политика

Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев, которого президент Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил на первой пресс-конференции, почему он оказался в Хабаровске.
Городовой вчера в 10:25
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Армия и оружие

В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск

Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.
РИА Новости вчера в 17:02
Культура

Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года

В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец вчера в 14:42
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Политика

Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США

Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса, скорее всего, «ухудшится перед тем, как стать лучше».
RT на русском вчера в 20:20
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Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
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Общество

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК вчера в 07:04
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Автоспорт

Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных

Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news вчера в 16:54
1
Здоровье

В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом

Банкфакс вчера в 23:43
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
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Транспорт

Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 04:23
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Политика

Бизнес ФРГ предупредил США о контрмерах из-за «Северного потока»

Палата представителей США одобрила новый проект оборонного бюджета страны, куда включены поправки, предполагающие введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
РБК вчера в 22:14
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Авто

Ford выпустила спецверсию Ford Transit для охотников и рыболовов

Основой для спецверсии, которая ориентирована на любителей охоты и рыбалки, стала грузопассажирская модификация массой 2,3 тонны.
Tvoe-avto.com 20 июля в 13:46
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Экономика

Исследование: Россия весной увеличила экспорт сахара в 4,5 раза

Экспорт сахара из России за период "карантинной весны" (март-май 2020 года) вырос в 4,5 раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном – в шесть раз, показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:34
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
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Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
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Культура

Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000

Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат вчера в 06:56
Наука

Японские ученые выяснили пользу всех фаз сна для учебы

Учёный выяснил, какие стадии сна наиболее значимы для человека.
Территория новостей 00:31
Здоровье

Чукотка стала регионом с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом

На Чукотке в 2019 году был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости.
Аргументы недели 01:04
1
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Технологии

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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