Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
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с чего всё началось

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ20 июля в 17:52

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Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

News.ruвчера в 10:16

Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

Народные новостивчера в 06:47

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

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Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Live24вчера в 01:44

Пенсионные фонды не хотят выплачивать единоразовые выплаты

ФедералПрессвчера в 00:05

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URA.Ru20 июля в 22:54

Пенсионные фонды не хотят отдавать гражданам единовременные выплаты

Ореанда-Новостивчера в 02:48
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
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В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Общество

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Лезги газет вчера в 18:23
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РИА Новости 01:13
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Общество

В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Газета.Ru вчера в 23:40
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Авто

Германия может запустить производство Lada 4x4

Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов.
Экономика сегодня вчера в 04:36
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Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com вчера в 07:20
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке, сообщает «Страна.ua» во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 23:18
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Общество

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ToDay News Ufa вчера в 23:32
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
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Экономика

ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Интерфакс вчера в 08:24
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Аргументы и Факты вчера в 11:08
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Гаджеты

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Авто

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СК отвел половину адвокатов Фургала из-за конфликта интересов Глава следственно-оперативной группы Юрий Буртовой сообщил об отводе адвокатам экс-губернатора Сергея Фургала Марине Горбачевой и Максиму Самойлова, пишет "Коммерсант".
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