Экономика
КоммерсантъПенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news вчера в 13:38
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Культура
Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса 08:30
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
Деловое.ТВ 09:20
Наука
В Тихом океане нашли пришельца из фильма Стивена Спилберга
Во время исследования глубин Тихого океана учёные обнаружили новый организм, который очень похож на инопланетянина из фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин".
Царьград 11:48
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу до 31 июля
Напомним, по данным на 21 июля в Саратовской области зарегистрировано 8443 случаев коронавируса.
Московский Комсомолец 11:56
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Кино
«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году
В отчете совета за 2019 год сказано, что на «Джокера» жаловались больше всего.
Профиль вчера в 08:10
Футбол
«Зенит» обыграет «Ростов» в 30-м туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:51
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Здоровье
В Минздраве Башкирии объяснили рост числа пациентов с пневмонией
В Башкирии зафиксировали рост заболевших внебольничной пневмонией. Сегодня ситуацию прокомментировал Минздрав РБ.
UfacityNews.ru 07:02
Происшествия
Захвативший заложников преступник в Луцке обстрелял дрон СБУ
Захвативший автобус с пассажирами в Луцке преступник обстрелял беспилотник Службы безопасности Украины (СБУ).
Национальная служба новостей 10:57
Общество
Россиян заверили в отсутствии угрозы нового всплеска коронавируса
Угрозы нового всплеска заражаемости коронавирусом, как было зимой, весной и летом, больше не ожидается.
Lenta.ru 10:37
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Политика
Глава МИД Ирана передал послание Роухани Путину
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым передал послание иранского президента Хасана Роухани президенту России Владимиру Путину, рассказал Лавров.
Газета.Ru 11:57
Экономика
Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
РБК 11:00