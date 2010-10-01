Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
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с чего всё началось

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъвчера в 17:52

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Пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

News.ru10:16

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

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Пенсионные фонды нашли способ лишить россиян единоразовых выплат

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Названы плюсы и минусы негосударственных пенсионных фондов

Народные новости06:47
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
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