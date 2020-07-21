Экономика
СаминвесторНПФ согласились привязать выплаты к прожиточному минимуму
Сегодня, 21 июля 2020 года, стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Ассоциация НПФ согласились с предложением Пенсионного фонда России (ПФР) привязать выплаты пенсионных накоплений к прожиточному минимуму пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru 16:45
Общество
Три региона СКФО получат 1,1 млрд рублей на жилищное строительство
Три региона Северного Кавказа получат 1,1 млрд рублей на стимулирование жилищного строительства, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:48
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК 20:25
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Наука
В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат
Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
ToDay News Ufa вчера в 10:49
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Армия и оружие
В НАТО рассказали о намерениях сбивать российские Су-57
На Западе рассказали о намерениях сбивать российские Су-57 при помощи «Тайфунов».
Avia.pro 10:26
Экономика
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости 16:46
Финансы
Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.
ФАН 20:16
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец 19:16
Общество
Жители курской деревни высадили картошку для Путина
Картофельное поле в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" Цитата из видео "Видеообращение к Президенту РФ В. В. Путину". vk.com / kukuevka_new Жители деревни высадили картошку в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" и сами вышли к грядкам с плакатами.
REGNUM 09:59
Здоровье
Число зарегистрированных в России юрлиц в мае уменьшилось в два раза
В мае 2020-го число зарегистрированных юрлиц в России уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. (против 22,3 тыс.).
Сергиевские Куранты 03:00
Культура
«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
Идет работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки, уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений, участием в проекте заинтересовались зарубежные партнеры, сообщил РИА Новости директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.
РИА Новости 20:19
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна вчера в 15:15
Политика
Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту
URA.Ru вчера в 09:45
Футбол
Клопп: момент, когда «Ливерпуль» получит трофей, будет одним из самых важных в истории
Чемпионат 20:00
Футбол
«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах
Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты судейства.
МИР 24 16:01
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Интерфакс-Спорт 08:26
Происшествия
В Нижнеколымском районе общественница присвоила более полумиллиона рублей, предназначенных на поддержку граждан
Установлено, что общественной организацией, осуществляющей деятельность по защите прав социально незащищенных слоев населения, по результатам участия в объявленных администрацией района конкурсах для социально ориентированных общественных организаций получены денежные средства в сумме 550 тыс. рублей на реализацию проекта «Спорт для всех».
Якутия Daily 20:30