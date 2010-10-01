Экономика
КоммерсантъПенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Армия и оружие
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной (Главред)
На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного военного округа, после чего позднее военная активность России была замечена и в Керченском проливе на границе с Украиной.
ИноСМИ 02:24
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Происшествия
Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону
Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.
Вести.Ru 10:31
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат 04:03
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Наука
В Мексике учёные отреставрировали 1700-летнюю гробницу
В Мексике местные учёные при помощи коллег из Швейцарии отреставрировали 1700-летнюю гробницу.
Актуальные Новости 09:05
Футбол
Дзюба ответил болельщику на обвинения в подкупе судей «Зенитом»
Rambler News Service 09:52
Футбол
«Депортиво» вылетел в третий дивизион Испании впервые за 40 лет
«Депортиво» вылетел в третий дивизион впервые за 40 лет.
Чемпионат 02:33
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru 08:58
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн
Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
Армия и оружие
Греция привела войска в повышенную готовность из-за действий Турции
Греция привела свои Вооруженные силы в повышенную готовность в связи с намерениями Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо, пишет газета Kathimerini.
Daily Storm 11:11
Происшествия
Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку
Суд в Алтайском крае вынес приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда в регионе, признав его виновным в получении взятки и приговорив к семи годам колонии строгого режима и 8 млн рублей штрафа, сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 05:30
Здоровье
В Оренбургской области госпитализирован 801 пациент с коронавирусом
В Оренбургской области по состоянию на 19 июля в COVID-центрах и отделениях для больных с коронавирусом лечится 801 пациент.
Orenburg.media 19 июля в 09:26
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Футбол
«Локо» предлагает «Лансу» 1 миллион евро за центрального защитника
«Локомотив» проявляет интерес к сербскому центральному защитнику «Ланса» Александару Радовановичу.
Спорт-Экспресс 10:02
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Наука
Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
ГЛАС.RU вчера в 10:58