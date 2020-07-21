Экономика
КоммерсантъПенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
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Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
РИА Новости вчера в 18:02
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Известия вчера в 13:16
Здоровье
От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач
Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
Политика
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
Экономика
В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги
В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела.
Толк 01:12
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
Авто
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com вчера в 01:44
Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
Forbes 01:41
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт 18 июля в 03:37
Политика
Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что фонд восстановления экономики ЕС составит 750 миллиардов евро, 390 из них в форме субсидий, выдача средств будет привязана к процессу реформ.
РИА Новости 01:08
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Astera вчера в 06:50
Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Общество
В России за сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 842, до 783 328, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:47
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Здоровье
Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России
В России число нулевых пациентов с коронавирусной инфекцией может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса.
ФедералПресс вчера в 23:46
Экономика
В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням
«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК вчера в 18:55
Культура
Боря Левин из «Интернов» переехал в Лондон и работает официантом
StarHit.ru вчера в 20:00
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
В Соединенных штатах Америки новым президентом может стать рэп-исполнитель Канье Уэст.
CT news вчера в 07:01