Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

"Предложение НПФ понизить планку для получения единовременной выплаты сделано в интересах самих фондов, но не в интересах их клиентов", — указывает управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов.
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с чего всё началось

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
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Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

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Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС

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