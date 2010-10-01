Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).

с чего всё началось

"Предложение НПФ понизить планку для получения единовременной выплаты сделано в интересах самих фондов, но не в интересах их клиентов", — указывает управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

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