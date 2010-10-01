Экономика
КоммерсантъПенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
"Предложение НПФ понизить планку для получения единовременной выплаты сделано в интересах самих фондов, но не в интересах их клиентов", — указывает управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Наука
Зубы помогли определить пол ископаемых останков людей точнее, чем ДНК
Популярная механика 05:13
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском 05:59
Политика
Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля
Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:25
Общество
Автор песни «Доля воровская» скончался в Лос-Анджелесе
Легенда кавказского шансона певец Бока (Борис Давидян) умер в Лос-Анджелесе. Новость появилась 21 июля в Facebook журналиста Ваге Казаряна.
Известия 04:42
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Общество
Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС
Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает в Свердловскую область, где из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 05:31
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
ТАСС 04:59
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
РИА Новости 03:55
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv 19 июля в 03:45
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Здоровье
Названы регионы России, которые успешнее всего борются с алкоголизмом
Успехи регионов России в борьбе с алкоголизмом зависят от общей социально-медицинской ситуации.
Ридус 03:17
Авто
Skoda представила новый родстер на базе хэтчбека Scala
Компания Skoda представила новый концепт-кар, разработанный студентами марки - он получил имя Slavia.
AutoNews 04:14
Здоровье
28 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
С начала эпидемии новой коронавирусной инфекцией заболели 2451 амурчанин. 21 июля в Амурской области подтверждено 28 новых случаев COVID-19.
Телепорт 04:03
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол
Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером «Монако»
Хорватский специалист Нико Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером клуба французской Лиги 1 «Монако».
RT на русском 03:02
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову из-за квартиры в Новой Москве
iReactor вчера в 13:30
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Авто
В России запретят устанавливать на автомобили подержанные запчасти
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20