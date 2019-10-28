Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известия17:01

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Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

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От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°18:00

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РЕН ТВ17:19

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ru18:58

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ru18:58

Пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд. рублей

Невские Новости18:24
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
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На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
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Число погибших в ДТП на Алтае выросло до восьми

Восемь человек погибли на Алтае в ДТП с микроавтобусом. Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в региональном Минздраве.
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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
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В Кривом Роге мужчину приговорили за ношение футболки с гербом СССР

В Кривом Роге приговорили украинца за ношение футболки с гербом Советского Союза.
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Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Футбол

Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»

Soccer.ru вчера в 10:28
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Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ вчера в 00:22
Теннис

Федерер вышел в финал турнира в Базеле

В финале Федерер встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
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Известия 25 октября в 11:23
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Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14
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Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади

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Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
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Доедим и вывезем: как Россия превращается в экспортера продовольствия

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В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
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Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
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Армия и оружие

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Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
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Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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