Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известия17:01

Подробнее о событии

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известия19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°18:00

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВ17:19

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ru18:58

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ru18:58

Пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд. рублей

Невские Новости18:24

Налоговые льготы для пенсионеров обойдутся бюджету в 10 млрд рублей

Южный Федеральный21:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности новой операции на границе с Сирией

22 октября Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум, согласно которому курдские формирования «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает террористами, должны в течении 150 часов покинуть приграничную зону в Сирии.
РБК вчера в 12:39
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Теннис

Федерер вышел в финал турнира в Базеле

В финале Федерер встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
Спорт-Экспресс вчера в 13:04
Общество

В Кремле объяснили списание долгов странам Африки

Списав $20 млрд долгов африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 25 октября в 02:03
Общество

Видео с перехитрившей тренажер толстой кошкой из Америки попало в Сеть

Страдающая ожирением кошка, которая пыталась перехитрить тренажер в ветеринарной клинике Америки, была заснята на видео.
VSE42.RU вчера в 02:52
Происшествия

Схрон артиллерийских снарядов обнаружен на Сахалине

Российская газета 21:37
Общество

В ноябре россиян ждут длинные выходные

В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Известия Мордовии 25 октября в 01:54
Технологии

Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов

27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
Портал Поиск 09:50
Футбол

Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»

Sportbox.RU 11:45
Происшествия

В Петербурге 12-летнего ребёнка подозревают в тяжком преступлении

REGNUM 07:41
Единоборства

Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении

Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
Lenta.ru вчера в 03:28
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Экономика

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ вчера в 00:22
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Хоккей

КХЛ. ЦСКА в серии буллитов обыграл «Авангард»

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.
Вести.Ru 13:35
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Политика

Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Футбол

Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Политика

«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

"Жалкие результаты ХДС наглядно продемонстрировали слабость партии в глазах избирателей - не только в Тюрингии", - признает Die Welt.
Российская газета 20:54
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Авто

В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Армия и оружие

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Политика

Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
Московский Комсомолец 16:51
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:06
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Здоровье

Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи

Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Сахалин.Инфо 20:55
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное