Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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с чего всё началось

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Какие налоговые льготы получат пенсионеры

News.ru10:00

Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей

Комсомольская правда02:25

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВвчера в 17:19

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ruвчера в 18:58

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известиявчера в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°вчера в 18:00

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ruвчера в 18:58
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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
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РИА Новости вчера в 20:16
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Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Российская газета 07:39
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После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль

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Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

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Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— с 7,0% до 6,5% годовых. Регулятор снижает ставку уже в четвертый раз в 2019 году.
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В Москве начался пожар возле стадиона «Спартака»

В Москве начался пожар недалеко от домашнего стадиона «Спартака» — «Открытие Арены». Видео пожара опубликовано в Twitter.
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Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

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