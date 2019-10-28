В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.

с чего всё началось

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.

Здоровье Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.

Авто Новый компактный кроссовер Toyota рассекретили в Сети В интернете появились первые изображения компактного кроссовера Toyota Raize, мировой дебют которого запланирован на начало ноября этого года.

Армия и оружие Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США (Майка) Помпео о том, что у США "нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение".

Происшествия Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.

Политика Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Здоровье Крым предложит на заседании президиума Госсовета РФ ряд инициатив в медицинской сфере Закрепление в законодательстве статуса молодого специалиста, предложения, направленные на преодоление дефицита кадров в лечебных заведениях и ряд других предложений правительство Крыма вынесет на семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которые пройдут в Калининграде.