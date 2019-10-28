Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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с чего всё началось

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известиявчера в 17:01

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Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известиявчера в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

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Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ruвчера в 18:58

Сам себе пенсионер. Государство подарит гражданам 10 млрд рублей

Национальная служба новостей01:19

Пенсионные льготы обойдутся бюджету РФ в 10 млрд рублей - Известия

Аргументы и Фактывчера в 22:06
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Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
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Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
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Происшествия

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Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

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Sony назвала PlayStation 5 самой быстрой приставкой в мире

В тексте вакансии говорилось, что сотрудник, которого ищет компания, будет развивать облачную инфраструктуру следующего поколения и возглавит команду, работающую над запуском самой быстрой в мире консоли - PS5.
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