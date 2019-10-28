Экономика
ИзвестияПенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.Известиявчера в 17:01
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Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей
Комсомольская правда02:25
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В Аргентине проходят президентские выборы
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Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
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Lenta.ru вчера в 17:01
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Пассажиров рейса Москва-Владивосток накажут за разврат на борту
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Москва 24 06:00
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Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ вчера в 09:26
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Американский беспилотный космический самолет X-37B побил рекорд пребывания на орбите: он находился там 780 дней, сообщили в ВВС США.
Газета.Ru 04:49
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
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Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru вчера в 11:06
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Финансист и миллиардер Джордж Сорос раскритиковал американского лидера Дональда Трампа и назвал наиболее достойного, на его взгляд, претендента на должность президента страны.
RuNews24.ru 26 октября в 09:20
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В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО
Москва выступит пилотным регионом для создания частных следственных изоляторов.
Вести.Ru 03:32
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Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов
Число туристов в Крыму с начала 2019 года превысило рекордный показатель прошлого года.
РБК 05:43
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В Брянске годовалая девочка погибла в бассейне
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Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
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Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Lenta.ru 05:58
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Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56