Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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с чего всё началось

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей

Комсомольская правда02:25

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВвчера в 17:19

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ruвчера в 18:58

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ruвчера в 18:58

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известиявчера в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°вчера в 18:00

Налоговые льготы обойдутся бюджету РФ в 10 миллиардов рублей

Национальная служба новостей01:49
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
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РБК 05:09
Политика

В Аргентине проходят президентские выборы

Газета.Ru вчера в 08:13
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Lenta.ru вчера в 17:01
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RT на русском вчера в 18:16
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Американский беспилотный космический самолет X-37B побил рекорд пребывания на орбите: он находился там 780 дней, сообщили в ВВС США.
Газета.Ru 04:49
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RT на русском вчера в 23:15
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Москва выступит пилотным регионом для создания частных следственных изоляторов.
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Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов

Число туристов в Крыму с начала 2019 года превысило рекордный показатель прошлого года.
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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