Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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с чего всё началось

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известиявчера в 17:01

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Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей

Комсомольская правда02:25

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°вчера в 18:00

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ruвчера в 18:58

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ruвчера в 18:58

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известиявчера в 19:54

Налоговые льготы обойдутся бюджету РФ в 10 миллиардов рублей

Национальная служба новостей01:49

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВвчера в 17:19
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:00, Вашингтон
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Подделка: анализы гонщика из Екатеринбурга принадлежат другому

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой в стране, назвав ее показухой.
Lenta.ru 04:25
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СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
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Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

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Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
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Врачи из Германии рассказали, что употребление большого количества имбиря может спровоцировать серьезные побочные эффекты, пишет МедикФорум.
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Лукашенко: Белоруссия вынуждена ответить на размещение американских войск в Литве

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В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров

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Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

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В Североуральске лесовоз повредил газопровод

Известия вчера в 13:12
Армия и оружие

В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

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Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

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