Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
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Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей

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Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известиявчера в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°вчера в 18:00

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ruвчера в 18:58
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:24, Вашингтон
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